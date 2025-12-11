تعادل الأخضر وقطر يُنهي صدارة المجموعة بالتساوي في كأس الخليج تحت 23 عامًا

تعادل المنتخب السعودي ونظيره القطري بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أُقيم اليوم على ملعب أسباير رقم (1)، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج تحت 23 عامًا لكرة القدم، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 8 منتخبات.