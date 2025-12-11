تعادل الأخضر وقطر يُنهي صدارة المجموعة بالتساوي في كأس الخليج تحت 23 عامًا

تعادل المنتخب السعودي ونظيره القطري بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أُقيم اليوم على ملعب أسباير رقم (1)، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج تحت 23 عامًا لكرة القدم، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 8 منتخبات.
وافتتح المنتخب القطري التسجيل عبر لاعبه مصطفى السيد في الدقيقة (24)، قبل أن يُدرك المنتخب السعودي التعادل عن طريق ثامر الخيبري في الدقيقة (85).
وبهذه النتيجة، عزّز المنتخب السعودي صدارته للمجموعة برصيد (7) نقاط، وهو نفس رصيد المنتخب القطري الذي حلّ ثانيًا بفارق الأهداف.
وكان المنتخبان قد ضمنا التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة بعد نهاية الجولة الثانية، دون الحاجة لانتظار نتائج الجولة الأخيرة من دور المجموعات.