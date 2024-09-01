رسميًا.. متعب الحربي هلالي لخمسة أعوام

أعلن نادي الهلال حامل لقب الدوري السعودي، ضم المدافع الدولي السعودي متعب الحربي، لمدة خمسة أعوام، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادماً من نادي الشباب.
وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "أتمت شركة نادي الهلال برئاسة الأستاذ "فهد بن سعد بن نافل" إجراءات التوقيع مع الدولي "متعب الحربي" قادمًا من نادي "الشباب".
وأضاف البيان: "يرتدي "متعب الحربي" بموجب العقد قميص الهلال لمدة خمسة مواسم".
وتابع: "قدم مجلس إدارة شركة نادي الهلال الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال؛ نظير تكفله بكامل قيمة شراء العقد".
انضم اللاعب صاحب الـ24عاماً إلى صفوف نادي الشباب في سبتمبر 2021، ومنذ ذلك الحين لعب 107 مباريات، سجّل خلالها 5 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة.
وسبق وأن دافع عن ألوان المنتخب السعودي في 6 مباريات دولية.
وتعد هذه ثاني صفقة يبرمها الهلال هذا الصيف بعد البرتغالي جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي، فيما رحل عن الفريق البرازيلي ميتشائيل دلغادو.