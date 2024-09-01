رسميًا.. متعب الحربي هلالي لخمسة أعوام

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "أتمت شركة نادي الهلال برئاسة الأستاذ "فهد بن سعد بن نافل" إجراءات التوقيع مع الدولي "متعب الحربي" قادمًا من نادي "الشباب".