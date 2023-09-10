بينهم لاعبون بالدوري السعودي.. تعرّف على قائمة أفضل الهدافين مع منتخبات بلادهم

وكان نيمار دا سيلفا نجم الهلال قد حقق بالأمس لقب الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل، بعد تسجيله 79 هدفًا، متجاوزًا عدد أهداف الأسطورة بيليه، وجاء أيضًا في القائمة النجمُ البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر؛ حيث سجل مع منتخب بلاده 123 هدفًا.