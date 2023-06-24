المدرب الإيطالي جاتوزو على رادار أندية روشن

وكانت قد ذكرت تقارير صحفية أن جاتوزو البالغ من العمر 45 عامًا، والذي لم يدرب أي فريق منذ رحيله عن فالنسيا منتصف الموسم الماضي رفض مؤخراً عرضاً لتدريب فيرونا .