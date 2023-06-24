رياضة

المدرب الإيطالي جاتوزو على رادار أندية روشن

المدرب الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو
المدرب الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو

كشف الصحفي "جيانلوكا دي مارزيو" عن اقتراب المدرب الإيطالي جاتوزو، مدرب فالنسيا الإسباني السابق من التدريب فى دوري روشن السعودي للمحترفين، بالموسم المقبل.

وقال "دي مارزيو": إن هناك عدة أندية سعودية تتنافس للتعاقد مع جاتوزو بالموسم الجديد، حيث سيقرر المدرب الفريق الذي سيدربه خلال الساعات القليلة القادمة .

وكانت قد ذكرت تقارير صحفية أن جاتوزو البالغ من العمر 45 عامًا، والذي لم يدرب أي فريق منذ رحيله عن فالنسيا منتصف الموسم الماضي رفض مؤخراً عرضاً لتدريب فيرونا .

وسبق للمدرب الإيطالي تدريب العديد من الأندية أبرزها: باليرمو، ميلان، نابولي، فيورنتينا .

وتسعى أندية دورى روشن السعودي عن التعاقد مع مدربين عالميين، لتدعيم صفوفها قبل بدء الموسم الجديد، وخاصة في ظل دعم وزارة الرياضة السعودية للأندية.

دوري روشن السعودي للمحترفين
نادي فالنسيا الإسباني
جيانلوكا دي مارزيو

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