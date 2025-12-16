غدًا.. انطلاق نهائيات الجيل القادم لمحترفي التنس في جدة بمشاركة 8 مصنفين عالميًا

وبهذه المناسبة، قال رئيس الاتحاد السعودي للتنس محمد السراح: "نحن فخورون باستضافة هذه المجموعة المتميزة من نجوم التنس الشباب في جدة للمرة الثالثة، حيث تعكس هذه البطولة التزامنا بجلب أفضل أحداث التنس العالمية المرموقة إلى المملكة، كما أننا نسعى إلى تطوير اللعبة، وإلهام المواهب الناشئة، لصناعة جيل مميز، يعزز حضور المملكة على خارطة التنس العالمية. ونتطلع إلى منافسة قوية تؤكد مكانة البطولة".