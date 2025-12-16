غدًا.. انطلاق نهائيات الجيل القادم لمحترفي التنس في جدة بمشاركة 8 مصنفين عالميًا

تشهد محافظة جدة غدًا الأربعاء انطلاق نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس، بتنظيم الاتحاد السعودي للتنس، وإشراف وزارة الرياضة، وتحت رعاية صندوق الاستثمارات العامة، وذلك في الصالة الداخلية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في منافسات تستمر حتى 21 ديسمبر الجاري.
وتشهد البطولة مشاركة 8 لاعبين في قائمة نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس 2025م، وهم: الأمريكي ليرنر تين، البلجيكي ألكسندر بلوكس، الكرواتي دينو بريزمتش، الإسباني مارتن لاندالوس، النرويجي نيكولاي بودكوف كيار، الأمريكي نيشيش باسافاريدي، الإسباني رافاييل جودار، والألماني جوستين إنجل، الذي حل بديلًا عن التشيكي جاكوب مينسك المنسحب لأسباب صحية.
تُقام البطولة بنظام المجموعات، حيث جرى تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، تتضمن كل منهما 4 لاعبين. تضم المجموعة الأولى (الزرقاء): الأمريكي ليرنر تين، الإسباني مارتن لاندالوسي، الإسباني رافاييل جودار، والنرويجي نيكولاي بودكوف كيار. فيما تضم المجموعة الثانية (الحمراء): البلجيكي ألكسندر بلوكس، الكرواتي دينو بريزمتش، الأمريكي نيشيش باسافاريدي، والألماني جاستين إنجل.
ويتأهل صاحب المركز الأول والوصيف من كل مجموعة إلى نصف النهائي، حيث تبلغ قيمة الجوائز الإجمالية 2.1 مليون دولار أمريكي.
وبهذه المناسبة، قال رئيس الاتحاد السعودي للتنس محمد السراح: "نحن فخورون باستضافة هذه المجموعة المتميزة من نجوم التنس الشباب في جدة للمرة الثالثة، حيث تعكس هذه البطولة التزامنا بجلب أفضل أحداث التنس العالمية المرموقة إلى المملكة، كما أننا نسعى إلى تطوير اللعبة، وإلهام المواهب الناشئة، لصناعة جيل مميز، يعزز حضور المملكة على خارطة التنس العالمية. ونتطلع إلى منافسة قوية تؤكد مكانة البطولة".
وكانت النسخة الماضية قد شهدت تنافسًا كبيرًا، تُوِّج فيه البرازيلي جواو فونسيكا باللقب بعد فوزه على الأمريكي ليرنر تين بنتيجة (3 – 1)، والذي يعود هذا العام بآمال كبيرة لصناعة إنجاز جديد على أرض المملكة.
تُعدّ نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس أول حدث احترافي في اللعبة تستضيفه المملكة، ويأتي ثمرة شراكة بين جولة ATP والاتحاد السعودي للتنس، التي فتحت الباب أمام استضافة نهائيات رابطة محترفات التنس WTA في الرياض، والاستعداد لاحتضان بطولة "ماسترز 1000" للمرة الأولى مطلع عام 2028م.