"السلمي" يُثمّن جهود الاتحاد الجزائري لإنجاح كأس العرب للناشئين

وأكّد السلمي، أن حرص ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي، ونائبي الرئيس وأعضاء مجلس الاتحاد، كانت خلف هذا النجاح المتلاحق للمسابقات"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن" الاتحاد العربي حريصٌ على استمرار مثل هذه البطولات للفئات السنية المختلفة، لتؤدي رسالتها وتحقق أهدافها المنشودة".