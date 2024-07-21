"نيوم" يتعاقد مع "أحمد حجازي".. وإدارة الاتحاد تودّع اللاعب برسالة مؤثرة

أعلن نادي نيوم المنافس في دوري الدرجة الأولى السعودي، ضمَّ المصري أحمد حجازي مدافع فريق الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أنهت إدارة نادي نيوم الرياضي إجراءات انتقال اللاعب أحمد حجازي للفريق الأول لكرة القدم قادمًا من نادي الاتحاد".
من جانبه ودعت إدارة الاتحاد اللاعب المصري برسالة مؤثرة نشرتها عبر الحساب الرسمي للنادي، قالت فيها: "إلى أحمد حجازي مع التحية، كسبت محبتنا منذ اليوم الأول لك في نادينا.. وكنت مصدر إلهام للجميع بروحك القتالية وإصرارك على الفوز.. فقد نقشت اسمك بحروف من ذهب في تاريخ نادينا وقبل ذلك في قلوبنا.. وستظلّ صورتك وأنت تقف حاجزًا أمام الخصوم وترفع البطولات حاضرة في ذاكرتنا.. وسيبقى صوت توجيهك وبثّ الحماس في زملائك نغمة نطرب بها.
شكرًا أحمد حجازي، على كل ما قدمته لهذا القميص، ولهذا الجمهـور، ولهذا النادي، شكرًا حجازي على كل مرة كنت فيها بمثابة درع الأمان لدفاع الاتحاد، شكرًا من أعماق قلوبنا جميعًا لك.. اليوم لا نودعك، بل نتمنى أن يتجدد اللقاء بيننا قريبًا في مدرج الذهب.. ليس وداعًا بل نراك بخير قريبًا.. نادي الاتحاد ولاعبوه وجماهيره".
وكان الاتحاد ضمّ اللاعب المصري صيف 2020 من صفوف نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي؛ ليشارك بعدها في 82 مباراة دورية مع الفريق، سجّل فيها تسعة أهداف، حقّق خلالها لقب بطولة الدوري الموسم قبل الماضي، إضافة إلى كأس السوبر السعودي.
وتعدّ صفقة حجازي الصفقة التاسعة التي يبرمها فريق نيوم الذي يستعدّ للمشاركة في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، عقب صعوده من الثانية الموسم الماضي؛ حيث سبق وأن تعاقد مع "ألفا سيميدو" لاعب الطائي، والبرازيلي "رومارينيو" مهاجم الاتحاد السابق، وأسامة الخلف بعد نهاية عقده مع الفيحاء، وعباس الحسن لاعب الفتح، والحارس مصطفى ملائكة، وعبدالملك العييري، والمهاجم السنغالي "مباي دياني"، وإسلام هوساوي لاعب الوحدة، إضافة إلى التعاقد مع البرازيلي "بريكليس شاموسكا" لتولّي مهمة تدريب الفريق.