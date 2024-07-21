"نيوم" يتعاقد مع "أحمد حجازي".. وإدارة الاتحاد تودّع اللاعب برسالة مؤثرة

شكرًا أحمد حجازي، على كل ما قدمته لهذا القميص، ولهذا الجمهـور، ولهذا النادي، شكرًا حجازي على كل مرة كنت فيها بمثابة درع الأمان لدفاع الاتحاد، شكرًا من أعماق قلوبنا جميعًا لك.. اليوم لا نودعك، بل نتمنى أن يتجدد اللقاء بيننا قريبًا في مدرج الذهب.. ليس وداعًا بل نراك بخير قريبًا.. نادي الاتحاد ولاعبوه وجماهيره".