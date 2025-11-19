حارس مرمى الهلال والمنتخب المغربي " ياسين بونو" يتوج بجائزة أفضل حارس مرمى إفريقي لعام 2025

توج حارس مرمى الفريق الأول بنادي الهلال السعودي لكرة القدم والمنتخب المغربي ياسين بونو، بجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا لعام 2025 خلال حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).
وهذا التتويج هو الثاني لبونو بعد فوزه بالجائزة نفسها عام 2023، ليواصل تثبيت مكانته كأحد أبرز الحراس في إفريقيا والعالم، خصوصًا بعد موسمه الاستثنائي مع الهلال السعودي وتألقه اللافت مع المنتخب المغربي.
وقدم بونو موسم استثنائي مع الهلال ومنتخب بلاده ،ساهم بونو بشكل مباشر في ثبات منظومة الهلال الدفاعية، محافظًا على نظافة شباكه في مباريات حاسمة، إضافة إلى تألقه مع أسود الأطلس في مختلف الاستحقاقات القارية والدولية.