مدرب الاتحاد: لا بد أن نتعافى بعد الصدمات.. وكثرة الإصابات والغيابات أثرت علينا

واستطرد مدرب الاتحاد: "ليس من الضروري عندما يخسر الفريق أن يكون ذلك ذنب لاعب بعينه؛ فالخسارة يتحملها الفريق كاملاً، ولا يجب أن ننسى أن خط الدفاع في اللقاء الماضي كان فيه مدافع واحد وأصيب، فيجب أن ننظر للصورة كاملة؛ لكي نفهم هذه الأمور، فقد عانينا كثيرًا بسبب الإصابات".