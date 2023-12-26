مدرب الاتحاد: لا بد أن نتعافى بعد الصدمات.. وكثرة الإصابات والغيابات أثرت علينا

قال الأرجنتيني مارسيلو غالاردو، مدرب الاتحاد، إن فريقه سيقضي ليلة صعبة أخرى؛ وذلك بعد خسارته في الكلاسيكو أمام النصر ضمن منافسات الدوري السعودي.
ونجح النصر مساء أمس الثلاثاء في الفوز على نظيره الاتحاد بنتيجة (5/ 2) في الكلاسيكو المؤجل بالجولة الـ17 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال غالاردو في تصريحات عقب المباراة: "كنا في الشوط الأول جيدين، ولكن لم نستغل الفرص، وفي الشوط الثاني جاءت حالة طرد وضربة جزاء، صعبت علينا المباراة".
واستطرد مدرب الاتحاد: "ليس من الضروري عندما يخسر الفريق أن يكون ذلك ذنب لاعب بعينه؛ فالخسارة يتحملها الفريق كاملاً، ولا يجب أن ننسى أن خط الدفاع في اللقاء الماضي كان فيه مدافع واحد وأصيب، فيجب أن ننظر للصورة كاملة؛ لكي نفهم هذه الأمور، فقد عانينا كثيرًا بسبب الإصابات".
وبسؤاله عن إبقائه على بنزيما وحمدالله بعد حالة الطرد، وهل كانت مغامرة أم لعدم وجود حلول، أجاب: "المغامرة أمر يحدث في المواجهات، خاصة في مثل هذه الظروف، فاتخاذ قرار مثل هذا جزء من عملنا، ولكن للأسف أحيانًا تتخذ مخاطرة ولا تنجح".
وتابع المدرب الأرجنتيني: "لا أستطيع توجيه اللوم للاعبين؛ فالفريق كان يؤدي بشكل جيد حتى الدقيقة الـ60. بعد نهاية السنة سنعمل على تجديد طاقات اللاعبين".
وأضاف قائلاً: "تلك كرة القدم، إنها مثل الحياة، لا بد أن تتعافى بعد الصدمات. ما حدث لنا في هذا الموسم من إصابات وغيابات أثر علينا. لا بد أن نتعافى خلال الفترة القادمة".