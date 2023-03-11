في جولة "يوم العَلَم" من دوري يلو.. الأهلي للحفاظ على القمة والرياض للبقاء في مربع الكبار

يسعى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لتوسيع الفارق النقطي مع المنافسين على صدارة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وذلك حين يستضيف نظيره الرياض غدًا الأحد في افتتاح الجولة الـ25، المسماة بـ"جولة يوم العَلَم"، عند الـ8:25 مساء على أرض ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.
الأهلي يخوض اللقاء متربعًا على القمة (52 نقطة)، وإضافة 3 نقاط إلى رصيده في حال فوزه سترفع غلته إلى 55 نقطة؛ وبالتالي يوسع الفارق مع أقرب المنافسين على الصدارة (الحزم، الأخدود والرياض).
كما يأمل النادي الغربي بالاستفادة من عاملَي الأرض والجمهور.
فيما يلعب الرياض هذه المواجهة وهو في المركز الرابع (45 نقطة)، وما زالت حظوظه قائمة في التأهل لدوري الأضواء؛ وبالتالي فإنه يأمل بعدم الخسارة، أو العودة للعاصمة بنقطة التعادل على أقل تقدير.