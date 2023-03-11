في جولة "يوم العَلَم" من دوري يلو.. الأهلي للحفاظ على القمة والرياض للبقاء في مربع الكبار

يسعى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لتوسيع الفارق النقطي مع المنافسين على صدارة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وذلك حين يستضيف نظيره الرياض غدًا الأحد في افتتاح الجولة الـ25، المسماة بـ"جولة يوم العَلَم"، عند الـ8:25 مساء على أرض ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.