بعد تداول أنباء عن اقتراب رحيله.. "تاليسكا" يوجّه رسالة لجماهير النصر

وقال نجم النصر أيضاً: "لديّ تاريخٌ جميلٌ مع هذا النادي، عندما وصلت إلى النادي مرّرت بعديدٍ من الصعوبات معه لا تنسوا ذلك، لن أذهب إلى أيّ مكان، وليس لديّ أي نيّة للمغادرة، أنا سعيد في هذا البلد مع عائلتي".