"ماركا": أهداف رونالدو وبروزوفيتش منعت الهلال من الاحتفال المبكر

وتابعت الصحيفة قائلة: "بعد ما بدا وكأن النصر سينهي المباراة بهزيمة، منح بروزوفيتش فريقه الفوز بهدفين جيدين، الأول مستفيدًا من كرة مرتدة داخل المنطقة اخترقت مرمى المنافس بتسديدة قوية ومتقنة، والثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع مستغلًا تشتيتًا سيئًا من قبل دفاع المنافس".