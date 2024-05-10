"ماركا": أهداف رونالدو وبروزوفيتش منعت الهلال من الاحتفال المبكر

تحدثت الصحف العالمية عن فوز النصر بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، أمام الأخدود بالأمس ضمن منافسات الدوري السعودي.
وفاز النصر مساء أمس الخميس على نظيره الأخدود بنتيجة (3/2)، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري السعودي للمحترفين.
وقالت صحيفة "Marca": "أضاف النصر فوزاً جديداً في الدوري السعودي للمحترفين، الثامن له على التوالي، أمام الأخدود (2-3)، قبل 4 مباريات متبقية على نهاية الموسم".
وأضافت الصحيفة: "أهداف مارسيلو بروزوفيتش وكريستيانو رونالدو منعت الهلال من الاحتفال المبكر، قبل خوض المباراة التالية".
وتابعت الصحيفة قائلة: "بعد ما بدا وكأن النصر سينهي المباراة بهزيمة، منح بروزوفيتش فريقه الفوز بهدفين جيدين، الأول مستفيدًا من كرة مرتدة داخل المنطقة اخترقت مرمى المنافس بتسديدة قوية ومتقنة، والثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع مستغلًا تشتيتًا سيئًا من قبل دفاع المنافس".
وأكدت الصحيفة أن استرخاء النصر جعل الأخدود يتعادل في الشوط الثاني وسمح له بالحلم بإضافة نقطة يمكن أن تبعده عن الهبوط، لكن هدف بروزوفيتش في الوقت بدل الضائع كان بمثابة عقوبة قاسية لبعض اللاعبين."