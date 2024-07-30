أولمبياد باريس.. مصر تبلغ ربع النهائي بفوزها على إسبانيا

تأهّل منتخب مصر للدور ربع النهائي لمسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024، عقب فوزه المثير على نظيره الإسباني بهدفين مقابل هدف، اليوم الثلاثاء، على ملعب نوفو ستاد دي بوردو، لحساب مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة.
هدفا منتخب مصر سجّلهما اللاعب إبراهيم عادل في الدقيقتين "40، و62"، فيما سجل هدف إسبانيا الوحيد اللاعب "سامو" في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.
بهذه النتيجة رفعت مصر رصيدها إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بينما توقّف رصيد المنتخب الإسباني عند 6 نقاط، ليتأهل المنتخبان سويًّا إلى الدور المقبل.
فيما انتهت مباراة جمهورية الدومينيكان ضد أوزبكستان بالتعادل "1-1" ليودّعا الأولمبياد في المركزين الثالث والرابع بالمجموعة على التوالي.