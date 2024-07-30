أولمبياد باريس.. مصر تبلغ ربع النهائي بفوزها على إسبانيا

تأهّل منتخب مصر للدور ربع النهائي لمسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024، عقب فوزه المثير على نظيره الإسباني بهدفين مقابل هدف، اليوم الثلاثاء، على ملعب نوفو ستاد دي بوردو، لحساب مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة.