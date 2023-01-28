"المنصور" مدير الاتصال والإعلام بقنوات SSC: لا علاقة لنا بانقطاع البث أثناء النقل المباشر

تعدَّدت آراء الجماهير حول النقل التلفزيوني لدوري روشن هذا الموسم، ولكن الآراء السلبية منها تركزت حول نقطة واحدة، هي الانقطاعات التي تكررت أكثر من مرة أثناء النقل المباشر لمباريات دوري روشن، وتحديدًا عبر قنوات SSC، فيما لم تكن هذه الانقطاعات موجودة في منافسات أخرى، سواء محلية أو دولية في القنوات نفسها، مثل نقل بطولة كأس ملك إسبانيا والدوري البرازيلي.. وغيرهما.