"المنصور" مدير الاتصال والإعلام بقنوات SSC: لا علاقة لنا بانقطاع البث أثناء النقل المباشر

تعدَّدت آراء الجماهير حول النقل التلفزيوني لدوري روشن هذا الموسم، ولكن الآراء السلبية منها تركزت حول نقطة واحدة، هي الانقطاعات التي تكررت أكثر من مرة أثناء النقل المباشر لمباريات دوري روشن، وتحديدًا عبر قنوات SSC، فيما لم تكن هذه الانقطاعات موجودة في منافسات أخرى، سواء محلية أو دولية في القنوات نفسها، مثل نقل بطولة كأس ملك إسبانيا والدوري البرازيلي.. وغيرهما.
ملفات كثيرة يترقبها الجمهور فيما يتعلق باستمرار النقل المجاني للدوري السعودي، وحقوق بعض البطولات الكبرى، وكانت حاضرة في تساؤلات الشارع الرياضي، لكن النقطة الأبرز حاليًا هي البحث عن حل لمشكلة الانقطاعات المتكررة.
"سبق" توجَّهت بالسؤال لمدير الاتصال والإعلام بقنوات SSC، الزميل طارق المنصور، عن سبب انقطاع البث المباشر، الذي اكتفى بالقول: "نحن لسنا الطرف الذي يجب أن يوجَّه له السؤال؛ فنحن كقنوات نتلقى الإشارة (إشارة البث فقط) من الشركة المنتجة للدوري، وهي الشركة العالمية".