تألق "ماني" و"الدون".. نصر "بيولي" الجديد يكتسح العروبة بثلاثية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفوز على شقيقه العروبة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز النصر بثلاثية نظيفة.
أهداف المباراة سجلها كريستيانو رونالدو في الدقيقة 17، قبل أن يضيف ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 29.
وفي شوط المباراة الثاني أضاف ساديو ماني الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 73.
وبتلك النتيجة يرفع النصر رصيده من النقاط عند النقطة 14، فيما توقف رصيد العروبة عند النقطة رقم 7.