بتوصية من غالاردو.. الاتحاد يفاوض أنخيل كوريا لاعب أتليتكو مدريد الإسباني
دخلت إدارة نادي الاتحاد في مفاوضات مع مسؤولي أتليتكو مدريد الإسباني، للتعاقد مع الأرجنتيني أنخيل كوريا، لاعب الفريق لضمه خلال السوق الشتوي الحالي.
وأفادت صحيفة "TNT Sports" نقلاً عن الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" أن الأرجنتيني مارسيلو غالاردو مدرب الاتحاد يرغب في ضم مواطنه أنخيل كوريا، إذ بدأت بالفعل إدارة الاتحاد مفاوضاتها مع أتلتيكو مدريد من أجل انتقال اللاعب.
وأشارت الصحيفة إلى أن مدرب ريفر بليت السابق قدم أول طلب رسمي له منذ توليه قيادة الاتحاد، وهو ضم اللاعب الأرجنتيني كتدعيم جديد للخط الأمامي للفريق.
بدأ أنخيل كوريا البالغ من العمر 28 عامًا، مسيرته الاحترافية مع نادي سان لورينزو الأرجنتيني في الفترة من 2012 وحتى 2014، ثم انتقل إلى صفوف أتليتكو مدريد في 2015، كما يلعب للمنتخب الأرجنتيني منذ 2015.
ويحتل الاتحاد المركز السابع في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة وبفارق 25 نقطة عن الهلال المتصدر.