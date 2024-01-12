بتوصية من غالاردو.. الاتحاد يفاوض أنخيل كوريا لاعب أتليتكو مدريد الإسباني

بدأ أنخيل كوريا البالغ من العمر 28 عامًا، مسيرته الاحترافية مع نادي سان لورينزو الأرجنتيني في الفترة من 2012 وحتى 2014، ثم انتقل إلى صفوف أتليتكو مدريد في 2015، كما يلعب للمنتخب الأرجنتيني منذ 2015.