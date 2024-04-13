برباعية توتنهام.. "نيوكاسل" يدخل المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية

دخل فريق نيوكاسل يونايتد الأول لكرة القدم المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية؛ وذلك بعد فوز كبير على توتنهام 4ـ0 اليوم السبت في المرحلة الـ 33 من بطولة إنجلترا.
وارتقى نيوكاسل إلى المركز السادس مؤقتًا برصيد 50 نقطة على حساب مانشستر يونايتد، الذي يحل ضيقًا على بورنموث لاحقًا. وكرر نيوكاسل فوزه الساحق على ملعبه أمام توتنهام بعدما أسقطه 6ـ1 الموسم الماضي، قبل أن يرد هوتسبير إيابًا 4ـ1.
ويتأهل أول أربعة أندية مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا، مع بطاقة خامسة محتملة، فيما يؤهل المركزان الخامس والسادس إلى تصفيات يوروبا ليج وكونفرنس ليج.
وفرض السويدي الدولي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل، نفسه نجمًا للمباراة بتسجيله هدفين، رافعًا رصيده من الأهداف إلى 17 هدفًا الموسم الجاري؛ ليرتقي إلى المركز الثالث في ترتيب الهدافين بالتساوي مع المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، ومتخلفًا بفارق هدفين عن النرويجي "هالاند" مهاجم مانشستر سيتي متصدر الترتيب.