برباعية توتنهام.. "نيوكاسل" يدخل المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية

وارتقى نيوكاسل إلى المركز السادس مؤقتًا برصيد 50 نقطة على حساب مانشستر يونايتد، الذي يحل ضيقًا على بورنموث لاحقًا. وكرر نيوكاسل فوزه الساحق على ملعبه أمام توتنهام بعدما أسقطه 6ـ1 الموسم الماضي، قبل أن يرد هوتسبير إيابًا 4ـ1.