"غداً موعد جديد لجندلة الخصوم".. تغريدة ساخرة تُثير انقساماً بين "جماهير الاتحاد"!

وانقسمت الجماهير حول التغريدة، حيث يرى بعضهم أنها غير موفقة، وأنها إشارة واضحة إلى الجار النادي الأهلي، فيما يرى آخرون أنها تغريدة ساخرة الهدف منها إضفاء نوعٍ من المتعة على التنافس بين الفريقين، وأنها جزءٌ من اللعبة خارج الملعب، وأن كثيراً من الأندية في الدوريات الأوروبية ينتهج النهج ذاته، وأيضاً أندية سعودية، عبر منصة "تيك توك".