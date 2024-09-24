"غداً موعد جديد لجندلة الخصوم".. تغريدة ساخرة تُثير انقساماً بين "جماهير الاتحاد"!

أثارت تغريدة وُصفت بالساخرة نشرها نادي الاتحاد عبر منصة "إكس"، للإعلان عن مباراته أمام فريق العين في دور الـ 32 من بطولة كأس الملك، موجة من الانتقادات.
وجاء في التغريدة التي دُونت عقب خسارة النادي الأهلي من نادي الجندل بهدفين لهدف في البطولة نفسها "غداً موعد جديد لجندلة الخصوم في أغلى الكؤوس، جماهير الذهب كونوا في الموعد".
وانقسمت الجماهير حول التغريدة، حيث يرى بعضهم أنها غير موفقة، وأنها إشارة واضحة إلى الجار النادي الأهلي، فيما يرى آخرون أنها تغريدة ساخرة الهدف منها إضفاء نوعٍ من المتعة على التنافس بين الفريقين، وأنها جزءٌ من اللعبة خارج الملعب، وأن كثيراً من الأندية في الدوريات الأوروبية ينتهج النهج ذاته، وأيضاً أندية سعودية، عبر منصة "تيك توك".
وكان الاتحاد قد فاز على العين في مواجهتَي الدوري لموسم 2020 - 2021، إذ انتصر في الأولى بنتيجة 2 / 1 والثانية بـ1 / 0.. ويلتقيان اليوم أيضاً في مواجهة ثالثة.
وأقصى فريق الجندل الأول لكرة القدم نظيره الأهلي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ وذلك بعد أن كسب ضيفه الأهلي بنتيجة 2 / 1، مُفجّراً مفاجأة من العيار الثقيل في المسابقة، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الإثنين المتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 94 "نحلم ونحقق"، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة.