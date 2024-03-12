ساديو ماني يدخل دائرة اهتمام غلطة سراي خلال الموسم المقبل

وذكرت الصحيفة أن اللاعب السنغالي قد يعود إلى أوروبا بعد موسم واحد فقط، لتراجع مستواه الفني مع النصر بالفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن إدارة ناديه السعودي قد تسهل عملية خروجه من الفريق.