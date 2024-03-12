ساديو ماني يدخل دائرة اهتمام غلطة سراي خلال الموسم المقبل

أبدت إدارة نادي غلطة سراي التركي اهتمامها بالتعاقد مع أحد نجوم دوري روشن السعودي للمحترفين خلال الموسم القادم.
ووفقاً لما أفادت به صحيفة "fotospor" فإن السنغالي ساديو ماني دخل دائرة اهتمام غلطة سراي، حيث إن هناك مطالبات داخل النادي التركي بضم لاعب النصر خلال الصيف المقبل.
وذكرت الصحيفة أن اللاعب السنغالي قد يعود إلى أوروبا بعد موسم واحد فقط، لتراجع مستواه الفني مع النصر بالفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن إدارة ناديه السعودي قد تسهل عملية خروجه من الفريق.
وكان ساديو ماني البالغ من العمر 31 عاماً، انضم إلى صفوف النصر قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني في أغسطس الماضي بعقد لمدة أربع سنوات.