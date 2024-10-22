بحضور رئيس الاتحاد الدولي.. "ابن جلوي" يتوج أبطال العالم للترايثلون في إسبانيا

توّج الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الاتحاد الآسيوي للترايثلون، الفائزين في بطولة العالم للترايثلون التي أقيمت في مدينة ملقا الإسبانية، بحضور رئيس الاتحاد الدولي ماريسول كاسادو، وبمشاركة عدد من لاعبي المنتخب السعودي للترايثلون في مختلف الفئات العمرية.
وحقق البريطاني أليكس يي المركز الأول في فئة الرجال بعد سباق تنافسي قوي، فيما أحرزت الفرنسية كاساندرا بوغراند لقب السيدات للمرة الأولى في مسيرتها.
وعلى هامش البطولة، عُقدت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للترايثلون، وتم انتخاب الرئيس الجديد للاتحاد، أنطونيو أريولا، لمدة أربع سنوات مقبلة وعدد من رؤساء اللجان التابعة للاتحاد.
من جانب آخر، ترأس الأمير فهد بن جلوي اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للترايثلون، حيث تم مناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بتطوير وتعزيز هذه الرياضة في آسيا، والعمل على إضافة المزيد من النقاط الإيجابية لتعزيز الدور المميز لهذه الرياضة.