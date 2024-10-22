بحضور رئيس الاتحاد الدولي.. "ابن جلوي" يتوج أبطال العالم للترايثلون في إسبانيا

من جانب آخر، ترأس الأمير فهد بن جلوي اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للترايثلون، حيث تم مناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بتطوير وتعزيز هذه الرياضة في آسيا، والعمل على إضافة المزيد من النقاط الإيجابية لتعزيز الدور المميز لهذه الرياضة.