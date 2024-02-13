الليلة قمة سعودية "بنكهة آسيوية".. النصر والفيحاء وجهاً لوجه في ثمن نهائي آسيا

يواجه فريق النصر الأول لكرة القدم، نظيره الفيحاء، وذلك عند التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2023 " لقاء الذهاب".
الفيحاء وصل لهذه المواجهة كأفضل وصيف في مجموعته الأولى برصيد 9 نقاط، فيما جاء النصر متصدراً لمجموعته الخامسة، برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين.
وفي الجانب النصراوي تأكد غياب اللاعب عبد الرحمن غريب عن المواجهة والحارس "أوسبينا" لمواصلة برنامجهما التأهيلي، وغياب " تيليس "، وكذلك غياب علي لاجامي بسبب نيله بطاقة حمراء أمام بيرسبوليس الإيراني في دور المجموعات.