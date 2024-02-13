الليلة قمة سعودية "بنكهة آسيوية".. النصر والفيحاء وجهاً لوجه في ثمن نهائي آسيا

يواجه فريق النصر الأول لكرة القدم، نظيره الفيحاء، وذلك عند التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2023 " لقاء الذهاب".