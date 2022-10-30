ريال مدريد يسقط بفخ التعادل مع جيرونا.. في الجولة 12 من الدوري الإسباني

أهدر ريال مدريد نقطتين في سباقه نحو المحافظة على لقب الليغا بسقوطه بفخ التعادل الإيجابي على ميدانه أمام ضيفه جيرونا بهدف لمثله في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.