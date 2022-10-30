ريال مدريد يسقط بفخ التعادل مع جيرونا.. في الجولة 12 من الدوري الإسباني

أهدر ريال مدريد نقطتين في سباقه نحو المحافظة على لقب الليغا بسقوطه بفخ التعادل الإيجابي على ميدانه أمام ضيفه جيرونا بهدف لمثله في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
افتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 70 وأدرك البديل الأوروغوياني كريستيان ستواني التعادل لجيرونا من ركلة جزاء في الدقيقة 80 من عمر المباراة.
شهدت المباراة طرد متوسط ريال مدريد الألماني توني كروس في الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.
وبهذا التعادل أصبح رصيد فريق ريال مدريد 32 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن وصيفه برشلونة الذي فاز يوم أمس على مستضيفه فالنسيا في حين رفع جيرونا رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس عشر.