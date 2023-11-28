بعد الفوز على "أجمك الأوزبكي".. صحف عالمية تتغنى بالتجربة الأولى لمدرب الاتحاد "غالاردو"

بعد تأهله رسميًّا إلى دور الـ16 بالبطولة الآسيوية، تحدثت صحف عالمية عن فوز الاتحاد -بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني مارسيلو غاياردو- أمام اجمك الأوزبكي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.
ونجح الاتحاد مساء أمس في الفوز على أجمك بنتيجة (2/1) ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
وقالت صحيفة "tyc Sports": "فاز غالاردو في مباراته الأولى مع الاتحاد في آسيا، وصعد إلى الدور الثاني في دوري أبطال آسيا.. إنها الفرحة الأولى للمدرب الأرجنتيني الذي تَغَلب على الفريق الأوزبكي".
وكتبت صحفية "infobae" الإسبانية: "مارسيلو غالاردو يحتفل لأول مرة بعد توليه قيادة الاتحاد؛ فقد سجل فريقه هدفان رائعان منحاه الفوز والتأهل بدوري أبطال آسيا بعد تصدره مجموعته".
وعلقت صحيفة "footmercato" الفرنسية بقولها: "الفوز الأول لمارسيلو غالاردو مع الاتحاد، في مباراته الثانية على رأس الاتحاد.. خاض مارسيلو مباراة حاسمة للتأهل إلى المرحلة النهائية من دوري أبطال آسيا أمام نادي أجمك الأوزبكي".
وقالت صحيفة "Bolavip": "حقق مارسيلو جاياردو فوزه الأول كمدرب للاتحاد، في أول ظهور له على المستوى الدولي، فاز الفريق السعودي بقيادة مدرب الريفر السابق على أجمك الأوزبكي 2- 1 كضيف، وضَمِن التأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال آسيا".