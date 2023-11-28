بعد الفوز على "أجمك الأوزبكي".. صحف عالمية تتغنى بالتجربة الأولى لمدرب الاتحاد "غالاردو"

وقالت صحيفة "Bolavip": "حقق مارسيلو جاياردو فوزه الأول كمدرب للاتحاد، في أول ظهور له على المستوى الدولي، فاز الفريق السعودي بقيادة مدرب الريفر السابق على أجمك الأوزبكي 2- 1 كضيف، وضَمِن التأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال آسيا".