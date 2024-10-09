مدرب اليابان "هاجيمي مورياسيو": أتشرف بالفوز على مدرب الأخضر "مانشيني"

وتابع مورياسيو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "السعودية لديها منتخب قوي، ونطمح للفوز والعودة لليابان بالنقاط الثلاث. نحن جاهزون بخطة للمنتخب السعودي. الجمهور سيكون كبيرًا وصوتي لن يصل للاعبين غدًا أثناء المباراة، وإذا كانت هناك أخطاء تكتيكية سنقوم بالحديث عنها قبل وبين الشوطين. نعم، كانت هناك أخطاء أمام الصين، ودائمًا نحاول إصلاحها".