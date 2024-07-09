"يورو2024": إسبانيا تُقصي فرنسا وتبلغ المباراة النهائية

بلغ منتخب إسبانيا المباراة النهائية لبطولة اليورو عقب تغلبه على نظيره الفرنسي بهدفين مقابل هدف مساء يوم الثلاثاء على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ، وذلك في أولى مباريات الدور نصف نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) المقامة حاليًا في ألمانيا.
تقدم منتخب فرنسا مبكرًا منذ الدقيقة الثامنة بضربة رأس متقنة عبر مهاجمه كولو مواني بعد أن حول عرضية مبابي الميزة برأسه داخل شباك الحارس أوناي سيمون.
وأدرك النجم الشاب لامين جمال التعادل لمنتخب إسبانيا من تصويبة رائعة بعيدة المدى، باغتت الحارس الفرنسي مايك مينيان قبل أن تسكن شباكه، وذلك في الدقيقة الـ21 من زمن المباراة.
وبهذا الهدف أصبح لامين جمال أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ بطولة أمم أوروبا، كما بات اللاعب ذو الـ16 عامًا والـ338 يومًا الأكثر صناعة للأهداف في النسخة الحالية بعدما قدم لزملائه 3 تمريرات حاسمة.
ومنحت النيران الصديقة هدف التقدم لمنتخب إسبانيا بعد 4 دقائق فقط حينما حوّل المدافع كوندي الكرة بالخطأ في مرماه عندما حاول إبعاد تسديدة أولمو، وذلك في الدقيقة الـ25.
وفيما تبقى من وقت فشل الفريقان في تغير عداد النتيجة بالرغم من المحاولات التي سنحت لهما لزيارة شباكهما؛ ليطلق الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش صفارة النهاية بتأهُّل إسبانيا للمباراة النهائية للمرة الخامسة بتاريخها.