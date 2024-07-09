"يورو2024": إسبانيا تُقصي فرنسا وتبلغ المباراة النهائية

وبهذا الهدف أصبح لامين جمال أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ بطولة أمم أوروبا، كما بات اللاعب ذو الـ16 عامًا والـ338 يومًا الأكثر صناعة للأهداف في النسخة الحالية بعدما قدم لزملائه 3 تمريرات حاسمة.