16 مواجهة انتهت بأفراح لأحد الطرفين.. "القادسية والأهلي".. مباراة لا تعرف التعادل

يستعدّ المهاجم الغابوني "بيير إيميريك أوباميانغ" لاعب فريق القادسية؛ لمواجهة جديدة مع المهاجم الإنجليزي "إيفان توني" لاعب فريق الأهلي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
ويملك "توني" هدفين سجلهما في مباراة فريقه الأخيرة أمام ضمك، بينما لا يزال "أوباميانغ" لم يفتتح سجله التهديفي بعد، في منافسات الدوري بالموسم الحالي.
وسبق للاعبَيْن أن التقيا في أبريل 2023، عندما كان "توني" يمثل فريق برينتفورد، و"أوباميانغ" يلعب لتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت تلك المباراة بفوز برينتفورد بهدفين دون رد، وشارك فيها اللاعبان؛ حيث دخل "أوباميانغ" مطلع الشوط الثاني، بينما خرج "توني" قبل نهاية المباراة بسبع دقائق.
وتراجع القادسية قبل انطلاق الجولة الخامسة إلى المركز السابع برصيد 7 نقاط بعد خسارته من الشباب 1-0، ثم تعادله بلا أهداف مع الأخدود، أما الأهلي فيملك الرصيد النقطي نفسه، لكنه يتفوق بفارق الأهداف في المركز السادس.
ويواجه القادسيةُ ضيفَه الأهلي، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام في مباراة لم تعرف أنصاف الحلول عبر تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، التي ستنطلق من الرياض عبر مواجهة النصر وضيفه الوحدة عند الـ6:20 مساء الجمعة 27 سبتمبر، قبل أن يظهر القطبان البارزان الاتحاد والأهلي في مدينتَيْ جدة والدمام في وقت متزامن عند التاسعة مساء، مع مواجهة الاتحاد لضيفه الخليج على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وانتهت 16 مواجهة سابقة بين القادسية والأهلي في الدوري، بأفراح مكتملة لأحد الطرفين؛ إذْ فاز الأهلي في 13 مباراة، مقابل 3 انتصارات للقادسية.