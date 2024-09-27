16 مواجهة انتهت بأفراح لأحد الطرفين.. "القادسية والأهلي".. مباراة لا تعرف التعادل

ويواجه القادسيةُ ضيفَه الأهلي، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام في مباراة لم تعرف أنصاف الحلول عبر تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، التي ستنطلق من الرياض عبر مواجهة النصر وضيفه الوحدة عند الـ6:20 مساء الجمعة 27 سبتمبر، قبل أن يظهر القطبان البارزان الاتحاد والأهلي في مدينتَيْ جدة والدمام في وقت متزامن عند التاسعة مساء، مع مواجهة الاتحاد لضيفه الخليج على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.