الهلال يعلن غياب مالكوم عن التدريبات قبل موقعة الشارقة

وكشف أن حمد اليامي قد شارك في جزء من التدريبات ضمن برنامج يستهدف عودته تدريجيًا إلى الفريق بعد إكماله برنامجه التأهيلي، عقب معاناته من إصابة في عضلة الفخذ الأمامية تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام النجمة في 14 نوفمبر الماضي، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.