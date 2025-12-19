الهلال يعلن غياب مالكوم عن التدريبات قبل موقعة الشارقة
أعلن نادي الهلال، اليوم الجمعة، غياب البرازيلي مالكوم فيليبي، جناح الفريق الأول لكرة القدم، عن الحصة التدريبية، فيما شارك حمد اليامي، الظهير الأيمن، في جزء من التدريبات الجماعية.
وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" أن مالكوم لم يشارك في التدريبات نظير تعرضه لنزلة معوية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وكشف أن حمد اليامي قد شارك في جزء من التدريبات ضمن برنامج يستهدف عودته تدريجيًا إلى الفريق بعد إكماله برنامجه التأهيلي، عقب معاناته من إصابة في عضلة الفخذ الأمامية تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام النجمة في 14 نوفمبر الماضي، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.
ميدانيًا، عمد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، إلى تكثيف الحصة التدريبية التي جرت على ملعب النادي، إذ بدأها بالتركيز على النواحي اللياقية، ومن ثم فرض تدريبات تكتيكية عبر محطات متنوعة.
يستعد فريق الهلال لمواجهة نظيره الشارقة الإماراتي في سادس جولات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، يوم الاثنين القادم، في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2025-2026.
الجدير ذكره، أن الهلال يحتل مركز الوصافة في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 23 نقطة بعد مضي تسع جولات، ويتصدر مجموعة "الغرب" في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بالعلامة الكاملة بعد نهاية الجولة الخامسة.