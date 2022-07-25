"إشبيلية" الإسباني يزاحم "النصر" فى ضم البوسني "ميراليم بيانيتش"

وكانت تقارير سابقة قد أن إدارة نادي ‎النصر قدمت عرضا ضخما للاعب برشلونة بناء على طلب من مدرب النصر الجديد الفرنسى رودي غارسيا ، بعد أن عَمِلا معا في روما.