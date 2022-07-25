"إشبيلية" الإسباني يزاحم "النصر" فى ضم البوسني "ميراليم بيانيتش"

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي إشبيلية مهتم بالتعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش الذي يعد أحد اهتمامات نادي النصر للتعاقد معه خلال الموسم القادم.
وبحسب ذات التقارير فإن نادي إشبيلية يرغب في الحصول على خدمات لاعب برشلونة على سبيل الإعارة دون خيار شراء العقد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكانت تقارير سابقة قد أن إدارة نادي النصر قدمت عرضا ضخما للاعب برشلونة بناء على طلب من مدرب النصر الجديد الفرنسى رودي غارسيا ، بعد أن عَمِلا معا في روما.
وأوضحت تقارير أخرى أن نادي النصر ينتظر نهاية معسكر فريق برشلونة الإعدادي للموسم الجديد للتأكد ما إن كان اللاعب سيتواجد في قائمة الفريق أو يرحل خارج أسوار النادي الكتالوني.
وسَبَق أن لَعِبَ "بيانيتش" للأندية: روما 184 مباراة، ويوفنتوس 178 مباراة، أولمبيك ليون 120 مباراة.