وكيل أعمال "العبود" يكشف حقيقة رفض اللاعب الاجتماع مع "نونو سانتو" مدرب الاتحاد

وسبَق أن أبدى "العبود" غضبه بعد انتهاء الميركاتو الصيفي الماضي دون خروجه من الفريق والانتقال لأي نادٍ آخر، خاصة بعد توتر العلاقة بينه وبين سانتو مدرب الفريق.

يُذكر أن اللاعب قد تلقى العديد من العروض خلال فترة الانتقالات الصيفية من كبار أندية الدوري السعودي؛ أبرزها الهلال والنصر والأهلي؛ لكن إدارة الاتحاد رفضت رحيله.