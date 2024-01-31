"فيفا": أندية العالم أنفقت 9.63 مليار على صفقات الانتقالات الدولية.. والسعودية ضمن الـ 5 الكبار

أنفقت أندية كرة القدم في جميع أنحاء العالم رقماً قياسياً في عام 2023 بلغ 9.63 مليار دولار على صفقات الانتقالات الدولية، مما يُمثل زيادة تقارب 50% مقارنة بالعام السابق 2022.
يأتي ذلك بعد انخفاض إنفاق الأندية على الانتقالات في عامَي 2020 و2021 بسبب الآثار المالية لجائحة كوفيد-19، حيث شهد عام 2023 ارتفاعًا كبيرًا في الإنفاق على اللاعبين، حيث تم تسجيل زيادة بنسبة 48.1% في إجمالي الإنفاق مقارنة بعام 2022.
ووفقاً للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنفقت الأندية الإنجليزية أكبر مبلغ مع رقم قياسي جديد بلغ 2.96 مليار دولار، كما ظهرت أندية المملكة العربية السعودية بين الخمسة الأوائل إنفاقاً في العالم حيث جذبت بعض أفضل اللاعبين من الأندية الأوروبية إلى الدوري السعودي للمحترفين بعد التوقيع الكبير مع كريستيانو رونالدو.