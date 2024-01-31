"فيفا": أندية العالم أنفقت 9.63 مليار على صفقات الانتقالات الدولية.. والسعودية ضمن الـ 5 الكبار

يأتي ذلك بعد انخفاض إنفاق الأندية على الانتقالات في عامَي 2020 و2021 بسبب الآثار المالية لجائحة كوفيد-19، حيث شهد عام 2023 ارتفاعًا كبيرًا في الإنفاق على اللاعبين، حيث تم تسجيل زيادة بنسبة 48.1% في إجمالي الإنفاق مقارنة بعام 2022.