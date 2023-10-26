الشباب يعلن إصابة "يانيك كاراسكو" لاعب الفريق في كاحل القدم

وكتب الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر منصة "إكس": إن اللاعب البلجيكي أصيب بكاحل القدم، مشيرًا إلى أنه سيكمل علاجه في مستشفى سبيتار في قطر للإسراع بتعافيه".