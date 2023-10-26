الشباب يعلن إصابة "يانيك كاراسكو" لاعب الفريق في كاحل القدم

أعلن نادي الشباب، اليوم الخميس، عن آخر تطورات إصابة لاعب الفريق البلجيكي "يانيك كاراسكو"، خلال مباراة فريقه الماضية ضمن منافسات الدوري السعودي.
وأصيب "يانيك كاراسكو" خلال مشاركته فريقه أمام الطائي يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ10 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكتب الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر منصة "إكس": إن اللاعب البلجيكي أصيب بكاحل القدم، مشيرًا إلى أنه سيكمل علاجه في مستشفى سبيتار في قطر للإسراع بتعافيه".
ويستعدّ الشباب لمواجهة نظيره أبها يوم السبت المقبل من منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي للمحترفين.