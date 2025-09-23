الحزم والنجمة لثمن نهائي كأس الملك على حساب نيوم وضمك

بلغ فريق الحزم الأول لكرة القدم دور ثمن نهائي بطولة كأس الملك بفوزه الثمين على مضيفه نيوم بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "نادي الحزم" بمدينة الرس، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين - أغلى الكؤوس – للموسم الرياضي 2025-2026.
من أولى محاولاته الخطيرة على مرمى مضيفه، نجح فريق الحزم في افتتاح التسجيل عندما استلم عمر السومة كرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يسددها قوية بقدمه اليمنى على يسار الحارس في المرمى (5).
وحاول الفريق الضيف السيطرة على مجريات اللعب من جديد والاعتماد على إرسال الكرات العرضية داخل منطقة الجزاء، خاصة من الجهة اليمنى عبر لوتشيانو رودريغيز، في محاولة للوصول إلى شباك المنافس وتعديل النتيجة، وهو ما تحقق لهم عن طريق المهاجم الدولي الفرنسي ألكسندر لاكازيت، الذي استغل إحدى هذه العرضيات ليتابعها في المرمى (25).
وظهر فريق الحزم بقوة مطلع الشوط الثاني من اللقاء بعد أن توغل أحمد الشمراني في الجهة اليمنى، وعكس كرة عرضية أمام المرمى تابعها الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي عمر السومة بصدره داخل الشباك الخالية عند الدقيقة (61).
كما خطف فريق النجمة بطاقة التأهل إلى دور ثمن النهائي من بطولة كأس الملك على حساب فريق ضمك، بتغلبه عليه بهدفين مقابل هدف، اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين - أغلى الكؤوس – للموسم الرياضي 2025-2026.
وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية خلال مجريات الشوط الأول دون أن ينجح أي منهما في الوصول إلى المرمى.
وفي مطلع الشوط الثاني، وضع المهاجم البرازيلي لازارو فينيسيوس فريق النجمة بالمقدمة بعد أن تابع رأسية خالد عيد من أمام الحارس ميوين سيلفا ليضعها في الشباك، وذلك عند الدقيقة (58) من مجريات اللقاء.
وتمكن هزاع الغامدي من إدراك التعادل للضيوف من تصويبة ذكية سددها من داخل منطقة الجزاء باغتت الحارس فيكتور براغا لتستقر في شباكه عند الدقيقة (79).
وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن المباراة تسير إلى الأشواط الإضافية، ظهر عبدالعزيز الحرابي ليقود النجمة إلى تأهل تاريخي حينما أطلق قذيفة صاروخية من على مشارف منطقة الجزاء استقرت في سقف المرمى، معلنة عن هدف التأهل الثمين لأصحاب الضيافة، وذلك في الدقيقة (90+3).