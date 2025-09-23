الحزم والنجمة لثمن نهائي كأس الملك على حساب نيوم وضمك

وحاول الفريق الضيف السيطرة على مجريات اللعب من جديد والاعتماد على إرسال الكرات العرضية داخل منطقة الجزاء، خاصة من الجهة اليمنى عبر لوتشيانو رودريغيز، في محاولة للوصول إلى شباك المنافس وتعديل النتيجة، وهو ما تحقق لهم عن طريق المهاجم الدولي الفرنسي ألكسندر لاكازيت، الذي استغل إحدى هذه العرضيات ليتابعها في المرمى (25).