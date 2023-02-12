في افتتاح الجولة 21 من دوري يلو.. "الأهلي" يسعى إلى تجاوز محطة العروبة والعودة للصدارة

يستضيف فريق الأهلي الأول لكرة القدم نظيره العروبة، اليوم الاثنين، وتحديدًا عند الساعة 8:10 مساءً، وذلك على أرض ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، في افتتاح الجولة 21 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.