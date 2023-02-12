في افتتاح الجولة 21 من دوري يلو.. "الأهلي" يسعى إلى تجاوز محطة العروبة والعودة للصدارة

يستضيف فريق الأهلي الأول لكرة القدم نظيره العروبة، اليوم الاثنين، وتحديدًا عند الساعة 8:10 مساءً، وذلك على أرض ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، في افتتاح الجولة 21 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
الأهلي يدخل اللقاء وهو في المركز الثاني، برصيد 40 نقطة، متخلفًا عن صاحب المركز الأول "الحزم" بفارق الأهداف.
ويسعى الأخضر إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، والعودة للتربع على قمة الترتيب.
في المقابل يأمل الضيوف "العروبة" الابتعاد عن منطقة الخطر (المركز 13 - 23 نقطة)، والاقتراب من منطقة الأمان أكثر، كما أن الفوز أو التعادل سيدفع بهم 3 مراكز نحو خط المقدمة.