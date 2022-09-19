استعداداً للدورة الدولية الودية.. الأخضر الأولمبي يصل كرواتيا ويجري تدريبات خفيفة

وصلت بعثة المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، إلى مدينة سفيتي مارتن بكرواتيا، للمشاركة في الدورة الدولية على هامش المعسكر الإعدادي الذي يمتد حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري، وذلك ضمن مراحل الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2024.