استعداداً للدورة الدولية الودية.. الأخضر الأولمبي يصل كرواتيا ويجري تدريبات خفيفة

وصلت بعثة المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، إلى مدينة سفيتي مارتن بكرواتيا، للمشاركة في الدورة الدولية على هامش المعسكر الإعدادي الذي يمتد حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري، وذلك ضمن مراحل الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2024.
وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية خفيفة، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّق خلالها اللاعبون تمارين استرجاعية.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً سيحلّ ضيفاً على منتخب كرواتيا في افتتاح الدورة الودية يوم الخميس 22 سبتمبر، على أن يلاقي منتخب مقدونيا الشمالية يوم الاثنين 26 سبتمبر.