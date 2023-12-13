الأرجنتيني "إيفر بانيغا" يقترب من مغادرة الشباب إلى بوكا جونيور

قالت صحيفة "tyc Sports" الإسبانية إن الأرجنتيني إيفر بانيغا لاعب الشباب حسَم قراره بشأن مستقبله مع النادي خلال الموسم المقبل.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن اللاعب الأرجنتيني اقترب من التوصل إلى اتفاق مع مسؤولي نادي الشباب لإنهاء عقده والذهاب إلى بوكا جونيورز.
وكانت إدارة الشباب قد أعلنت الصيف الماضي رسميًّا تجديد عقد اللاعب الأرجنتيني، لمدة موسم آخر، حتى نهاية موسم 2024.
وتعاقد الشباب مع إيفر بانيغا البالغ من العمر 35 عامًا، في 2020، قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني في صفقة بلغت قيمتها نحو 20 مليون يورو. ويحتل الشباب هذا الموسم المركز الـ11 برصيد 17 نقطة وبفارق 27 نقطة عن الهلال المتصدر.