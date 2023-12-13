الأرجنتيني "إيفر بانيغا" يقترب من مغادرة الشباب إلى بوكا جونيور

وتعاقد الشباب مع إيفر بانيغا البالغ من العمر 35 عامًا، في 2020، قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني في صفقة بلغت قيمتها نحو 20 مليون يورو. ويحتل الشباب هذا الموسم المركز الـ11 برصيد 17 نقطة وبفارق 27 نقطة عن الهلال المتصدر.