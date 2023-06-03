الأخضر الأولمبي يُدشِّن تدريباته استعدادًا لبطولة تولون الدولية

افتتح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا اليوم السبت تدريباته ضمن استعداداته لخوض منافسات بطولة موريس ريفيلو الدولية (بطولة تولون)، المقامة خلال الفترة من 2 إلى 18 يونيو الجاري، وذلك في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.