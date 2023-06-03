الأخضر الأولمبي يُدشِّن تدريباته استعدادًا لبطولة تولون الدولية

افتتح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا اليوم السبت تدريباته ضمن استعداداته لخوض منافسات بطولة موريس ريفيلو الدولية (بطولة تولون)، المقامة خلال الفترة من 2 إلى 18 يونيو الجاري، وذلك في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب شاولنييه، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والجهاز الفني المساعد، وطبَّقوا خلالها مرانًا لياقيًّا، أعقبه العمل على الجوانب التكتيكية.
ويواصل المنتخب السعودي غدًا الأحد تدريباته تحضيرًا لافتتاحية مباريات البطولة التي سيحل فيها ضيفًا على منتخب فرنسا بعد غد الاثنين.
من ناحية أخرى، منح الجهاز الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا الإذن للاعب عوض الناشري بعدم الانضمام للمعسكر؛ لظروف والدته الصحية.
الجدير بالذكر أن مشاركة الأخضر الأولمبي في بطولة تولون تأتي ضمن برنامج الإعداد للتصفيات الآسيوية المزمع انطلاقها مطلع شهر سبتمبر المقبل، والمؤهلة لكأس آسيا في قطر 2024، التي بدورها تؤهل إلى المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).