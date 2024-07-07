ناديان سعوديان يتنافسان على التعاقد مع الحارس الإسباني ديفيد دي خيا
كشفت مصادر صحفية، اليوم الأحد، عن وجود اهتمام من أندية الدوري السعودي بالتعاقد مع الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق.
وذكر الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، فإن نادي الشباب وناديًا سعوديًا آخر، يجريان محادثات مع الحارس الإسباني دي خيا للانتقال إلى الدوري السعودي هذا الصيف.
وأشار جاليتي المختص بأخبار سوق الانتقالات إلى أن الحارس المخضرم، الذي ظل من دون أي فريق لمدة عام كامل، يدرس حاليًا بتقييم العروض التي حصل عليها خلال الميركاتو الصيفي 2024، لاختيار وجهته المقبلة.
وانتقل دي خيا الذي خاض 545 مباراة بقميص مانشستر يونايتد إلى "أولد ترافورد" عام 2011 مقابل 22 مليون يورو وفاز مع الفريق بلقب البريميرليغ (مرة واحدة) والدوري الأوروبي وألقاب محلية أخرى.
يُذكر أن عقد الحارس البالغ (33 عامًا) انتهى مع مانشستر يونايتد بنهاية يونيو 2023، ومنذ ذلك الوقت لم ينضم إلى أي فريق.