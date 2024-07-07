ناديان سعوديان يتنافسان على التعاقد مع الحارس الإسباني ديفيد دي خيا

وأشار جاليتي المختص بأخبار سوق الانتقالات إلى أن الحارس المخضرم، الذي ظل من دون أي فريق لمدة عام كامل، يدرس حاليًا بتقييم العروض التي حصل عليها خلال الميركاتو الصيفي 2024، لاختيار وجهته المقبلة.