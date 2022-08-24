في البطولة الآسيوية الـ21.. أخضر الطائرة يخسر مواجهته مع البحرين

خسر المنتخب السعودي للشباب مواجهته التي جمعته بنظيره البحريني بنتيجة 3 /1 ضمن المجموعة الأولى للبطولة الآسيوية الـ21 للكرة الطائرة، جاءت نتائج الأشواط: 16/25، 25/27، 22/25، 25/20، وبهذا الفوز تصدر المنتخب البحريني صدارة المجموعة بـ6 نقاط، ثم المنتخب السعودي بـ3 نقاط، فيما جاء منتخب هونج كونج بالمركز الثالث بدون أي نقاط.
بدأ المنتخب السعودي بداية قوية، وكان الأفضل في الشوط الأول الذي تم إنهاوه بفارق كبير، واستمر تفوق المنتخب السعودي في الشوط الثاني وكان الأقرب لحسمه، ولكن سرعان ما عاد المنتخب البحريني في النقاط الحاسمة مستغلًّا تراجع مستوى الأخضر 27/25.
وفي الشوط الثالث استمرّ تفوق المنتخب البحريني ونجح في حسمه 25 /22، وفي الشوط الرابع فرض المنتخب البحريني سيطرته ليحسمه 25 /20.