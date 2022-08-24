في البطولة الآسيوية الـ21.. أخضر الطائرة يخسر مواجهته مع البحرين

بدأ المنتخب السعودي بداية قوية، وكان الأفضل في الشوط الأول الذي تم إنهاوه بفارق كبير، واستمر تفوق المنتخب السعودي في الشوط الثاني وكان الأقرب لحسمه، ولكن سرعان ما عاد المنتخب البحريني في النقاط الحاسمة مستغلًّا تراجع مستوى الأخضر 27/25.