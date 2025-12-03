تحضيرًا لمواجهة البحرين في كأس الخليج.. الأخضر تحت 23 يواصل تدريباته

من جانب آخر، أكد المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم مساء اليوم لمدربي منتخبات بطولة كأس الخليج تحت 23 عامًا، على أهمية المباراة التي تجمع الأخضر بمنتخب البحرين في أولى مبارياتهما في البطولة، مشيرًا إلى أهمية الدخول بتركيزٍ عالٍ في الخطوة الأولى للظهور بمستوى فني مميز وتحقيق النتيجة الإيجابية.