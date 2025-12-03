تحضيرًا لمواجهة البحرين في كأس الخليج.. الأخضر تحت 23 يواصل تدريباته

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تدريباته في قطر، استعدادًا لمنافسات بطولة كأس الخليج تحت 23 عامًا 2025، والتي تمتد حتى السادس عشر من شهر ديسمبر الجاري.
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملاعب أسباير، تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية، أعقبها مناورة على كامل مساحة الملعب لتطبيق الجوانب الفنية.
ويختتم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا تدريباته تمام الرابعة من مساء يوم غدٍ الخميس، تحضيرًا لمواجهة منتخب البحرين مساء بعد غدٍ الجمعة، في أولى مبارياته ضمن بطولة كأس الخليج تحت 23 عامًا 2025.
من جانب آخر، أكد المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم مساء اليوم لمدربي منتخبات بطولة كأس الخليج تحت 23 عامًا، على أهمية المباراة التي تجمع الأخضر بمنتخب البحرين في أولى مبارياتهما في البطولة، مشيرًا إلى أهمية الدخول بتركيزٍ عالٍ في الخطوة الأولى للظهور بمستوى فني مميز وتحقيق النتيجة الإيجابية.
وأشار دي بياجو إلى المستوى الفني العالي لجميع المنتخبات المشاركة في البطولة، مبيّنًا أنها ستعكس الأثر الفني العالي على اللاعبين، وترفع من مستوى التحدي لديهم.
وأضاف لويجي دي بياجو: "بكل تأكيد سندخل البطولة وهدفنا المنافسة على تحقيقها، بالإضافة إلى كونها جزءًا مهمًا من الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا التي تستضيفها المملكة مطلع الشهر المقبل، حيث سترفع هذه البطولة الجاهزية للأخضر بوجود المنتخبات ذات القيمة الفنية العالية، والتي تسعى جميعها للمنافسة على تحقيق اللقب".