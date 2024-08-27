الهلال ينهي صفقة "كانسيلو" لاعب مانشستر سيتي

وذكر الخبير في سوق الانتقالات عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أن صفقة انتقال البرتغالي "جواو كانسيلو" إلى بطل الدوري السعودي؛ باتت جاهزة، مقابل رسوم انتقال 25 مليون يورو إلى مانشستر سيتي.