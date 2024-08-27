رياضة
الهلال ينهي صفقة "كانسيلو" لاعب مانشستر سيتي
كشف الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" المختصّ في سوق الانتقالات، أن البرتغالي "جواو كانسيلو" الظهير الأيمن لفريق مانشستر سيتي، أجرى الفحص الطبي؛ تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف فريق الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وذكر الخبير في سوق الانتقالات عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أن صفقة انتقال البرتغالي "جواو كانسيلو" إلى بطل الدوري السعودي؛ باتت جاهزة، مقابل رسوم انتقال 25 مليون يورو إلى مانشستر سيتي.
وأشار "فابريزيو رومانو" إلى أن اللاعب أنهى الجزء الأول من الاتفاق الطبي والشفهي، وينتظر توقيع الوثائق في الساعات القادمة.
وأفاد بأن "كانسيلو" سيتقاضى راتبًا سنويًّا صافيًا يبلغ نحو 15 مليون يورو "حوالي 16.5 مليون دولار" في الموسم الواحد، وأن العقد سيكون حتى 2027.