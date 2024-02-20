بعد مرور 20 جولة من دوري روشن.. "رونالدو" يتصدَّر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف

رياضة
بعد مرور 20 جولة من دوري روشن.. "رونالدو" يتصدَّر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف
كشف الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين عن قائمة أكثر لاعبي الدوري السعودي صناعة للأهداف بعد مرور 20 جولة من عمر المسابقة.
وتصدَّر نجم النصر البرتغالي "كريستيانو رونالدو" القائمة بوصفه أكثر لاعبي دوري روشن السعودي صناعة للأهداف؛ إذ نجح في صناعة 9 أهداف.
وتساوى في المركز نفسه مع كريستيانو رونالدو الإسبانى ألفارو ميدران لاعب الاتفاق الذي صنع أيضًا 9 أهداف.
واحتل المركز الثاني بالتساوي كل من المغربي مراد باتنا لاعب الفتح، والإيفواري آلان سان ماكسيمان لاعب الأهلي، اللذين نجحا في صناعة 8 أهداف.
ويتصدر الهلال جدول ترتيب دورى روشن السعودي للمحترفين برصيد 56 نقطة، يليه النصر ثانياً برصيد 49 نقطة ، والأهلي ثالثاً برصيد 40 نقطة .