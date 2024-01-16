رسميًّا.. إقالة مورينيو من تدريب روما

أعلن نادي روما، اليوم الثلاثاء، إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، رسميًّا من تدريب الفريق.
وجاء قرار إقالة مورينيو على خلفية سوء النتائج؛ حيث أكد نادي روما في بيان رسمي أن جوزيه مورينيو وطاقمه التدريبي سيغادرون النادي بأثر فوري.
وفشل روما في تحقيق الفوز خلال آخر 3 مباريات بكل المسابقات.
وكانت الهزيمة أمام ميلان يوم الأحد الماضي بنتيجة 1- 3 في الدوري الإيطالي، بمثابة نقطة النهاية في علاقة روما مع مورينيو.
يُذكر أن مورينيو تولى تدريب روما في صيف 2021، واستطاع قيادته حتى إقالته لتحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي.
لكن الفريق خسر معه نهائي الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، كما لم يستطع العودة إلى دوري أبطال أوروبا أو المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.