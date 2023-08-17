غادر بطائرة خاصة إلى القصيم.. الاتفاق ينهي تحضيراته لمواجهة الحزم

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق استعداداته لمواجهة الحزم؛ وذلك في التدريب (المغلق) الذي أقامه الفريق عصر اليوم الخميس على ملعب نادي الرفاع الرياضي البحريني بمملكة البحرين.
تأتي تحضيرات الاتفاق قبل مواجهة الحزم في الرس ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري روشن السعودي لموسم 2023/24.
وكانت القائمة المختارة قد وصلت إلى مملكة البحرين عصرًا وأقامت في أحد الفنادق حتى موعد التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي "جيرارد" والذي اشتمل بعد الإحماء على تمرين المربعات من مجموعتين للاستحواذ على الكرة، ثم خاض الفريق مناورة تكتيكية من شوطين على جزء من الملعب، قبل أن يختتم المران بالجانب التكتيكي الذي سينتهجه فارس الدهناء في مواجهة الحزم.
وعلى صعيد متصل غادرت القائمة المختارة بعد نهاية التدريب بطائرة خاصة، عبر مطار مملكة البحرين متوجهة إلى القصيم، حيث ستتوجه بعد ذلك إلى الرس لإقامة المعسكر في أحد الفنادق حتى قبل موعد مواجهة الحزم والتي ستُقام عند الساعة الـ9 من مساء يوم غدٍ الجمعة على ملعب نادي الحزم بالرس.