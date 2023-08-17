غادر بطائرة خاصة إلى القصيم.. الاتفاق ينهي تحضيراته لمواجهة الحزم

وكانت القائمة المختارة قد وصلت إلى مملكة البحرين عصرًا وأقامت في أحد الفنادق حتى موعد التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي "جيرارد" والذي اشتمل بعد الإحماء على تمرين المربعات من مجموعتين للاستحواذ على الكرة، ثم خاض الفريق مناورة تكتيكية من شوطين على جزء من الملعب، قبل أن يختتم المران بالجانب التكتيكي الذي سينتهجه فارس الدهناء في مواجهة الحزم.