في منافسات كأس العرب لكرة قدم الصالات 2023.. فوز فلسطين والكويت والمغرب وتعادل مصر والعراق

وفي المباراة الثالثة، سجل أهداف منتخب الكويت كل من فهد الخواري وعبداللطيف العباسي (3 أهداف) وناصر العلبان وبدر المنصور وعبدالعزيز البسام، بينما جاءت ثنائية منتخب موريتانيا عن طريق سعيد سالم وسوادرو أحمد، فيما حصل عبداللطيف العباسي من منتخب الكويت على جائزة أفضل لاعب في المباراة.