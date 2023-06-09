في منافسات كأس العرب لكرة قدم الصالات 2023.. فوز فلسطين والكويت والمغرب وتعادل مصر والعراق

استُكملت اليوم الجمعة، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2023 في نسختها السابعة، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي في صالة وزارة الرياضة بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية.
كسب منتخب فلسطين نظيره موريتانيا بنتيجة 7-4، بينما تعادل منتخبا مصر والعراق بنتيجة 3-3، وفاز منتخب الكويت أمام منتخب جزر القمر بنتيجة 7-2، وفاز منتخب المغرب على منتخب لبنان بنتيجة 6-0.
وفي المباراة الأولى، سجل أهداف منتخب فلسطين كل من محمد حبوس (هدفان) ورشيد شواهنه (3 أهداف) وعماد فحجان وعدنان سلوم، وجاءت أهداف المنتخب الموريتاني عن طريق ياخوبا سيلا وودادي كرديد (هدفان) وجميل أمحمد، بينما حصل محمد حبوس لاعب المنتخب الفلسطيني على جائزة أفضل لاعب.
وفي المباراة الثانية، سجل أهداف منتخب العراق كل من رافد عيسى "هدفان" وحيدر درويل، بينما جاءت أهداف منتخب مصر عن طريق محمد عبدالرازق ومحمد محمد ومصطفى خلف، فيما حصل سالم عبد من منتخب العراق على جائزة أفضل لاعب.
وفي المباراة الثالثة، سجل أهداف منتخب الكويت كل من فهد الخواري وعبداللطيف العباسي (3 أهداف) وناصر العلبان وبدر المنصور وعبدالعزيز البسام، بينما جاءت ثنائية منتخب موريتانيا عن طريق سعيد سالم وسوادرو أحمد، فيما حصل عبداللطيف العباسي من منتخب الكويت على جائزة أفضل لاعب في المباراة.
وفي المباراة الرابعة والأخيرة، سجل أهداف منتخب المغرب كل من عثمان بومزو "هدفان" وخالد بوزيد وإدريس رايس "هدفان" وأناس العيان، بينما اختير لاعب المنتخب المغربي إدريس رايس كأفضل لاعب في المباراة.