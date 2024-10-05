ألعاب السعودية الثالثة: الهلال ينتزع "ذهب" طائرة الرجال

توج فريق الهلال بالميدالية الذهبية لمنافسات كرة الطائرة للرجال والتي اُختتمت مساء اليوم السبت، على صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، ضمن دورة الألعاب السعودية (الثالثة) 2024، وذلك بعد فوزه على نظيره النصر في المباراة النهائية بثلاثة أشواط دون مقابل (25/15، 28/26، 25/17) وسط حضور جماهيري كبير، وحقق الاتحاد الميدالية البرونزية للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن كسب الخليج بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد (23-25، 25-16، 26-28، 25-21).