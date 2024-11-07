نهائيات رابطة محترفات التنس في الرياض.. بطلة 2023 تودّع.. وقمة مرتقبة تجمع "سابالينكا" بـ "كوكو جوف"

ففي مباريات فئة الفردي عن المجموعة «البرتقالية»؛ ودّعت البولندية إيغا شفيونتيك بطلة عام 2023م، منافسات البطولة، على الرغم من فوزها على الروسية داريا كاساتكينا بمجموعتين نظيفتين، في مواجهةٍ استغرقت «51 دقيقة» وتعد هذه أسرع مباراة في البطولة منذ 8 أعوام، فيما تأهلت التشيكية باربورا كريتشيكوفا إلى الدور نصف النهائي، بعد فوزها على الأمريكية كوكو جوف -المتأهلة إلى دور الأربعة- بمجموعتين دون مقابل.