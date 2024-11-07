نهائيات رابطة محترفات التنس في الرياض.. بطلة 2023 تودّع.. وقمة مرتقبة تجمع "سابالينكا" بـ "كوكو جوف"

اكتمل مساء الخميس عقد المتأهلات إلى الدور نصف النهائي من بطولة رابطة محترفات التنس، والتي تجري منافساتها في الصالة الداخلية بجامعة الملك سعود، بتنظيم الاتحاد السعودي للتنس، وإشراف وزارة الرياضة، تحت رعاية صندوق الاستثمارات العامة.
ففي مباريات فئة الفردي عن المجموعة «البرتقالية»؛ ودّعت البولندية إيغا شفيونتيك بطلة عام 2023م، منافسات البطولة، على الرغم من فوزها على الروسية داريا كاساتكينا بمجموعتين نظيفتين، في مواجهةٍ استغرقت «51 دقيقة» وتعد هذه أسرع مباراة في البطولة منذ 8 أعوام، فيما تأهلت التشيكية باربورا كريتشيكوفا إلى الدور نصف النهائي، بعد فوزها على الأمريكية كوكو جوف -المتأهلة إلى دور الأربعة- بمجموعتين دون مقابل.
ووصفت التشيكية باربورا كريشيكوفا مباراتها ضد الأمريكية كوكو جوف، بالشاقة؛ نظير قوة منافستها، مبينةً أنها ستبذل قصارى جهدها من أجل الاستمرار في البطولة، وأن طموحها يتمثل في إنهاء الموسم بأفضل صورة، خصوصًا أنها ستخوض اللقاء المقبل ضد الصينية كينوين، والتي تقدم مستويات مختلفة طوال الموسم".
وفي لقاءات الزوجي من المجموعة «البيضاء» تأهلت كل من (الكندية غابرييلا دابروفسكي والنوزيلندية إيرين روتليف) إلى الدور نصف النهائي، بعد الانتصار على (الأمريكيتين ديزيراي كرواتشيك وكارولين دولهايد) بمجموعتين مقابل مجموعة، فيما نجحت كل من (هاو- تشينغ تشان "تايبيه-الصين" والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا) بالعبور إلى الدور المقبل، بعد تغلبهما على (الإيطاليتين جاسمين باوليني وسارة إيراني) بمجموعتين مقابل مجموعة.
وتبدأ اليوم الجمعة، منافسات دور نصف النهائي لفئة «الفردي»؛ حيث تلتقي التشيكية باربورا كريتشيكوفا بنظيرتها الصينية شينغ كينوين -بطلة الفردي في أولمبياد باريس 2024، كما تواجه البيلاروسية أرينا سابالينكا نظيرتها الأمريكية كوكو جوف، بينما تنطلق لقاءات دور الأربعة في فئة «الزوجي» بمواجهة تجمع (الأمريكية نيكول ميليشار-مارتينيز والأسترالية إيلين بيريز) بنظيرتيهما (الكندية غابرييلا دابروفسكي والنيوزيلندية إيرين روتليف)، على أن تلعب كل من (التشيكية كاترينا سينياكوفا والأمريكية تايلور تاونسند) أمام (هاو- تشينغ تشان "تايبيه-الصين" والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا).