البحرين يحقق لقب بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة.. على حساب الأخضر

حقق المنتخب البحريني لقب كأس بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة تحت 19 سنة التي اختتمت على صالة وزارة الرياضة بجدة وذلك بعد فوزه على المنتخب السعودي بثلاثة أشواط نظيفة.