البحرين يحقق لقب بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة.. على حساب الأخضر

حقق المنتخب البحريني لقب كأس بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة تحت 19 سنة التي اختتمت على صالة وزارة الرياضة بجدة وذلك بعد فوزه على المنتخب السعودي بثلاثة أشواط نظيفة.
وتم تتويح المنتخب البحريني بالكأس والميداليات الذهبية من قِبل رئيس اتحاد غرب آسيا علي الكواري ورئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي.
وحصل المنتخب السعودي على المركز الثاني والميداليات الفضية، فيما نال المنتخب الكويتي الميدالية البرونزية بعد فوزه على منتخب لبنان 3/1.
وحصل المنتخب الأردني على المركز الخامس بعد تغلبه على المنتخب الإماراتي 3/1 وحقق المنتخب القطري المركز السابع بعد فوزه على المنتخب السوري 3/1.
- جائزة أفضل معد في البطولة ذهبت للاعب المنتخب السعودي مقتدى آل زواد
- أفضل مدافع حر (ليبرو) حصل عليها لاعب المنتخب البحريني محمد حسن
- أفضل لاعب من مركز 4 ذهبت للاعب المنتخب اللبناني هادي الشبيب
- أفضل لاعب من مركز 4 حصل عليها للاعب المنتخب السعودي حسن آل سلام
- أفضل لاعب من مركز 3 ذهبت للاعب المنتخب الكويتي خالد بوعركي
- أفضل لاعب من مركز 3 حصل عليها للاعب المنتخب السعودي عمار المدني
- جائزة أفضل لاعب من مركز 2 ذهبت للاعب المنتخب البحريني حسين عيسى
- أفضل لاعب في البطولة توج بها لاعب المنتخب البحريني حسين عيسى