مدرب الاتحاد "سانتو": تنتظرنا غدًا مباراة كبيرة أمام فريق جيد.. و"المعيوف": نتطلع إلى تحقيق الانتصار

وتابع: "حراسة المرمى في الاتحاد متميزة بوجود حارسين كبيرين، وكسبنا هذا العام المعيـوف الـذي يملـك خبرة ورصيدًا كبيرًا في هذه البطولة، حيث إننا نعاني من توالي غياب اللاعبين بسبب الإصابات، ونعمل بشكل متواصل على إيجاد الحلول.