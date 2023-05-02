ألميريا ينعش حظوظه بالبقاء ويرسل إلتشي إلى الدرجة الثانية

نجح فريق ألميريا باستعادة توازنه بتغلبه على ضيفه إلتشي بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "ألعاب البحر الأبيض المتوسط" ضمن الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
افتتح البرازيلي ليو بابتيستاو أهداف أصحاب الضيافة في الدقيقة 22 وأضاف الإسباني أدريان ايمباربا بلازكيز الهدف الثاني لألميريا مطلع الشوط الثاني في الدقيقة 52 وقلص الضيوف النتيجة في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة بوساطة المهاجم الأرجنتيني إزكويل يونسي.
بهذه النتيجة صعد ألميريا إلى المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة متقدمًا بفارق 5 نقاط عن إسبانيول صاحب أقرب مراكز الهبوط.
في المقابل تجمد رصيد إلتشي عند 16 نقطة في المركز 20 والأخير ليودع رسميًا منافسات الليغا.