ألميريا ينعش حظوظه بالبقاء ويرسل إلتشي إلى الدرجة الثانية

نجح فريق ألميريا باستعادة توازنه بتغلبه على ضيفه إلتشي بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "ألعاب البحر الأبيض المتوسط" ضمن الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.