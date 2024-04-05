تغيير مسمى كأس السوبر السعودي إلى كأس الدرعية للسوبر السعودي لعام 2024

وصرّح السيد، جيري أنزيريلو الرئيس التنفيذي لشركة الدرعية أن هذه الاتفاقية تمثل فرصة مميزة للاستفادة من النشاط والمسار الترويجي في المملكة من خلال المجال الرياضي وما يحظى به من اهتمام جماهيري كبير نتيجة اكتسابه أهم المزايا الترويجية من لاعبين عالميين وتنافسية كبيرة عالميًا، والحراك والتطور الكبير في مسار كرة القدم السعودية واستغلال ذلك في تسليط الضوء على الوجهة السياحية الأولى عالميًا للتراث والثقافة في المملكة بامتدادها التاريخي ودورها الريادي، وذلك من أجل تنفيذ مشاريع مستدامة في عناصرها التي تنبع من التراث والأصالة، وتقدم أسلوب حياة جديدًا لساكنيها إضافة إلى تحقيق التطلعات المشتركة في دعم تبادل الخبرات وتطويرها في نقل صورة جاذبة للدرعية من خلال الرياضة السعودية.