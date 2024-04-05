تغيير مسمى كأس السوبر السعودي إلى كأس الدرعية للسوبر السعودي لعام 2024

الاتحاد السعودي لكرة القدم يوقع اتفاقية شراكة مع شركة الدرعية لتغيير مسمى كأس السوبر السعودي إلى كأس الدرعية للسوبر السعودي لعام 2024.
وقّع الاتحاد السعودي لكرة القدم، ممثلًا في شركة الوسائل SMC اتفاقية مع شركة الدرعية يتم بموجبها اعتماد مسمى كأس الدرعية للسوبر السعودي لنسخة هذا العام من البطولة والتي ستقام بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، خلال الفترة من 8-11 أبريل الحالي بمشاركة أندية الاتحاد والهلال والنصر والوحدة.
وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أن هذه الخطوة تعكس الجهود الحثيثة بين الجهات الحكومية في تطوير الشراكات التي ترفع من مستوى التنافسية الاستثمارية وتعزز خطواتها في دعم توجهات المملكة.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل إن الاتفاقية تأتي امتدادًا لجهود الاتحاد السعودي في خلق الفرص التسويقية وأدواتها، والتي ستساهم هذه المرة في دعم واحدة من أهم الوجهات في المملكة، وذلك من أجل مواكبة جهود الدولة في فتح مسارات ترويجية جديدة لها مما يسهم في التعريف بمزاياها التاريخية والثقافية والسياحية التنافسية التي تحظى بها وحجم الدعم والتطور الكبير الذي يتحقق فيها، وذلك وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالإضافة إلى الاستفادة من الجوانب والفرص الاستثمارية لرفع مداخيل الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وصرّح السيد، جيري أنزيريلو الرئيس التنفيذي لشركة الدرعية أن هذه الاتفاقية تمثل فرصة مميزة للاستفادة من النشاط والمسار الترويجي في المملكة من خلال المجال الرياضي وما يحظى به من اهتمام جماهيري كبير نتيجة اكتسابه أهم المزايا الترويجية من لاعبين عالميين وتنافسية كبيرة عالميًا، والحراك والتطور الكبير في مسار كرة القدم السعودية واستغلال ذلك في تسليط الضوء على الوجهة السياحية الأولى عالميًا للتراث والثقافة في المملكة بامتدادها التاريخي ودورها الريادي، وذلك من أجل تنفيذ مشاريع مستدامة في عناصرها التي تنبع من التراث والأصالة، وتقدم أسلوب حياة جديدًا لساكنيها إضافة إلى تحقيق التطلعات المشتركة في دعم تبادل الخبرات وتطويرها في نقل صورة جاذبة للدرعية من خلال الرياضة السعودية.